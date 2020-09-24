الأهلى يستعين بشريف إكرامى قبل مواجهة الوداد المغربى فى هذه الحالة

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سوف يستعين بشريف إكرامى حارس مرماه المنضم لبيراميدز حال تعرض الحراس الحاليين لأى أزمة قبل مواجهة الوداد المغربى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بيراميدز سيعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم شريف إكرامى غداً، الجمعة، ولكن المفاجأة أن الأهلى سوف يستعين بالحارس حال تعرض الحراس المقيدين بالقائمة الأفريقية لأى أزمة تعطلهم عن المشاركة ."

وأضاف شوبير، "يعنى مثلا لو حصل حاجة للحراس على الفور سوف يستعين الأهلى بشريف إكرامى المقيد أفريقياً ويحق له المشاركة مع المارد الأحمر فى مباريات دورى الأبطال الأفريقى بداية من مواجهة الوداد المغربى فى أكتوبر المقبل".

ويعقد مسئولو نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا فى السابعة مساء غد الجمعة، فى إحدى قاعات ملعب الدفاع الجوى، لتقديم شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الجديد، أسوة بما تم مع رمضان صبحى الوافد الجديد من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ونفس الأمر سيتم مع أحمد فتحى ولكن بنهاية الموسم الكروى الحالي.

وكان شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، انتهى من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى، لاسيما وإن إدارة الفريق السماوى ترغب فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

