الإمارات تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، 24 سبتمبر، حيث تم تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 88,532 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 407 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 77,937 حالة.