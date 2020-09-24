مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل من طابقين بمركز سوهاج

لقى منذ قليل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال وسيدتان مصرعهمن فيما أصيب 3 آخرين في حادث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر بناحية قرية ونينيه دائرة مركز سوهاج ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الانهيار للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض خاصة بعد أن الأهالى قالوا إن هناك باقى أفراد المسكن تحت الأنقاض.

وعلى جانب آخر، انتقلت كافة القيادات الأمنية والمحلية على رأسهم اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج ومحمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز أن المنزل المنهار ملك أحمد حداد ومكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر تم الدفع بالمعدات ومازالت الجهود مستمرة للبحث عن باقى الضحايا.

تم الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وجار تحرير محضرا بالواقعة وسنوافيكم بالتفاصيل.

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