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التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

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اعتمدت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، قرار اللجنة الثلاثية الخاصة بمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الثلاثاء فى الدورى، والخاص بإيقاف مخرج اللقاء محمد نصر الدين عن المشاركة فى إخراج المباريات عشرة أيام.

 

وكانت نائلة فاروق رئيس التليفزيون شكلت لجنة من محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية للقناة الأولى وكبير المخرجين إيناس عثمان لمشاهدة مباراة َالزمالك وطنطا، بعد وصول شكوى من مسئولى الزمالك وتم إعداد تقرير عن الأخطاء الإخراجية فيها وتحديد مدى صحة المشكلة. 

 

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ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية، تبين إظهار محمد نصر الدين عدداً من الجماهير لأكثر من مرة فى المدرجات إلى جانب عدم بثه الهدف الثالث للزمالك على الهواء وانشغاله بإعادة إحدى اللقطات الأخرى فى المباراة أثناء إحراز الهدف، وهو ما يخالف التعليمات المهنية. 

 

يشار إلى أن نائلة فاروق قررت إيقاف نصر الدين بناء على توصية اللجنة التي أكدت وجود أخطاء عديدة اخراجية له مطالبة الجميع بعدم تكرار اية أخطاء في العمل بإخراج المباريات.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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