وصول 3 متهمين بقضية الفيرمونت إلى مصر بعد تسليمهم من الإنتربول

وصل إلى مطار القاهرة الدولى 3 متهمين بقضية الفيرمونت بعد تسليمهم من الإنتربول الدولى. والمتهمون الذين وصلوا فى مأمورية الإنتربول الدولي هم: أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل. وسنوافيكم بالتفاصيل..



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