صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من الـ 5 علاوات الخميس المقبل

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، أنه اعتبارا من يوم الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء فى صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليارجنيه بالإضافه إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، التى يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو.

وقال اللواء جمال عوض ،رئيس هيئة التأمين الأجتماعى ، أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقأمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاءالموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومى الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.

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وأوضح عوض ، أنه تشكيل لجنة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم و التواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات قد تظهر و أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.

يذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالاضافة الي الزيادة الدورية للمعاشات التى بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتباراً من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.