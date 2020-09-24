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أبرز 10 تصريحات لرئيس الوزراء في مقدمتها مد مهلة التقدم بطلبات التصالح شهرا

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عددا من القرارات، وتضمنت: - مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهى فى 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر. - تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن. -فى حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر فى مد المهلة المحددة

-الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنين وأسر ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع.

- سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى قبل نهاية عام 2021 .

- الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين.

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- رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 .

-عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى فى الفترة القادمة

-الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبل تمهيدا لعودة نشاط البناء مرة أخرى

-وضع اشتراطات موحدة للبناء فى الريف لمنع استنزاف الاراضى الزراعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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