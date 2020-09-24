رئيس الوزراء: "أي مواطن له شكوى تتعلق بطلبات التصالح سيتم اتخاذ اللازم فورا"

ناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، المواطنين الاستمرار في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتلقى أكبر قدر ممكن من الطلبات. ووجه رئيس الوزراء كلمة للمواطنين قائلا " أي مواطن ليه شكوى تتعلق بطلبات التصالح يتقدم فورا لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ اللازم فورا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.