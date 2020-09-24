إجراءات مشددة بملعب السوبر الأوروبى قبل قمة البايرن ضد إشبيلية.. صور

شهد ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست، إجراءات مشددة قبل انطلاق مواجهة بايرن ميونخ الألمانى وإشبيلية الإسبانى فى مواجهة كأس السوبر الأوروبى 2020، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، حيث يسعى كل من العملاق البافارى والفريق الأندلسى نحو التتويج باللقب الثانى فى تاريخهما بمسابقة سوبر أوروبا، وقام المسئولون عن الملعب بتعقيم المدرجات قبل ساعات من انطلاق المواجهة، حيث تقام مباراة اليوم بحضور جماهيرى يبلغ 10% من سعة ملعب "بوشكاش آرينا".

ويشارك بايرن ميونخ فى النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

فى المقابل، يخوض إشبيلية الإسبانى سوبر أوروبا عقب فوزه بلقب مسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج" للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسى كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما فى مدينة كولن الألمانية.

وحصد العملاق البافارى لقب السوبر الأوروبى مرة واحدة فى تاريخه وذلك عام 2013، فيما حصد الفريق الأندلسى اللقب مرة واحدة أيضا فى عام 2006.

ويتسلح بايرن ميونخ بسجله الخالى من الهزيمة فى أخر 31 مباراة فى جميع البطولات، فيما نجحت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجى فى الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم فى أخر 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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