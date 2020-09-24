الارشيف / أهم الاخبار

إجراءات مشددة بملعب السوبر الأوروبى قبل قمة البايرن ضد إشبيلية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شهد ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست، إجراءات مشددة قبل انطلاق مواجهة بايرن ميونخ الألمانى وإشبيلية الإسبانى فى مواجهة كأس السوبر الأوروبى 2020، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، حيث يسعى كل من العملاق البافارى والفريق الأندلسى نحو التتويج باللقب الثانى فى تاريخهما بمسابقة سوبر أوروبا، وقام المسئولون عن الملعب بتعقيم المدرجات قبل ساعات من انطلاق المواجهة، حيث تقام مباراة اليوم بحضور جماهيرى يبلغ 10% من سعة ملعب "بوشكاش آرينا".

ويشارك بايرن ميونخ فى النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

فى المقابل، يخوض إشبيلية الإسبانى سوبر أوروبا عقب فوزه بلقب مسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج" للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسى كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما فى مدينة كولن الألمانية.

وحصد العملاق البافارى لقب السوبر الأوروبى مرة واحدة فى تاريخه وذلك عام 2013، فيما حصد الفريق الأندلسى اللقب مرة واحدة أيضا فى عام 2006.

ويتسلح بايرن ميونخ بسجله الخالى من الهزيمة فى أخر 31 مباراة فى جميع البطولات، فيما نجحت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجى فى الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم فى أخر 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

120156558_357000205488092_1401636255114338186_n

 

Advertisements
120178411_2764925483753421_8265316451619341230_n

 

120188401_2811763425814056_5324190573109753575_n

 

120196860_381917042829061_7215457719479107383_n

 

120200535_370297961020484_1198040374957496875_n

 

120244595_335871191097426_1899438927514582557_n

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إجراءات مشددة بملعب السوبر الأوروبى قبل قمة البايرن ضد إشبيلية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا