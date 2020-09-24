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أحمد سامى: لاعبو سموحة استهلكوا بدنيا.. والبدرى مش هيلاقى حد لمنتخب مصر

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أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة أن الإجهاد الشديد الذى يعانى منه لاعبى الفريق بسبب ضغط المباريات كان سبباً فى التعادل مع فريق وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، خاصة وأن اللاعبين مجهدين بشكل كبير ولا وقت لمنح اللاعبين فرصة للراحة من التدريبات ، وأضاف سامى أن ضغط المباريات سيكون سبباً فى حرق عضلات اللاعبين ولابد من مراعاة ذلك بدلاً من استمرار تعرض اللاعبين للإصابات  والمسؤل عن جدول الدورى كان يجب أن يراعى سلامة اللاعبين ، وبالتالى ذلك سيؤثر بالسلب على منتخب مصر والكابتن حسام البدرى لن يجد العناصر التى سيضمها للمعسكر المقبل وبالتالى سيجد نفسه فى ورطة كبيرة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبين نتيجة المباريات المتتالية.

 

وأشار مدرب سموحة أنه كان يخطط لتحقيق الفوز على وادى دجلة ولكن الظروف العصبية التى مرت بها المباراة كانت سببا فى الخروج بالتعادل رغم اضاعة حسام حسن ورجب نبيل فرص سهلة كانت كفيلة بخروج سموحه فائزاً باللقاء.

 

 وتعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما  عصر اليوم ، باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة ومازالوا فى المركز السادس عشر ، بينما ارتفع رصيد الموج الازرق إلى 40 نقطة ومازالوا أيضا فى المركز الخامس للمسابقة .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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