الارشيف / أهم الاخبار

القبض على شاب اختبأ داخل بنك حتى الليل لسرقته بالدقهلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عثر حارس الأمن بأحد البنوك العامة فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على شاب داخل البنك فى وقت متأخر من الليل ، وباستجوابه اعترف أنه  كان يحاول الحصول على الأموال الموجودة بالبنك

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من حارس الأمن بفرع أحد البنوك العامة بمدينة السنبلاوين بالعثور على شاب داخل البنك فى وقت متاخر،

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الشاب يدعي احمد ا ال  20 سنة من قرية البلامون التابعة لدائرة المركز .

 وبسؤال عن اسباب تواجده داخل البنك، اشار إلى أنه دخل البنك الساعة واحدة ونصف ظهر، واختفي من أنظار الموظفين أسفل احد الكونترات بالبنك، حتي انصرفوا جميعا، وظل يبحث عن الأموال اعتقادا منه أنهم يتركون الأموال داخل الـدراج بالبنك، فيتحصل عليها ويخرج فى الصباح أثناء الزحام دون أن يراه أحد.

Advertisements

 وأوضح أنه فى  منتصف الليل اكتشف فرد الأمن الموجود بالبنك وجوده داخل البنك، فقام بالقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على شاب اختبأ داخل بنك حتى الليل لسرقته بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements