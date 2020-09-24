القبض على شاب اختبأ داخل بنك حتى الليل لسرقته بالدقهلية

عثر حارس الأمن بأحد البنوك العامة فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على شاب داخل البنك فى وقت متأخر من الليل ، وباستجوابه اعترف أنه كان يحاول الحصول على الأموال الموجودة بالبنك

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من حارس الأمن بفرع أحد البنوك العامة بمدينة السنبلاوين بالعثور على شاب داخل البنك فى وقت متاخر،

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الشاب يدعي احمد ا ال 20 سنة من قرية البلامون التابعة لدائرة المركز .

وبسؤال عن اسباب تواجده داخل البنك، اشار إلى أنه دخل البنك الساعة واحدة ونصف ظهر، واختفي من أنظار الموظفين أسفل احد الكونترات بالبنك، حتي انصرفوا جميعا، وظل يبحث عن الأموال اعتقادا منه أنهم يتركون الأموال داخل الـدراج بالبنك، فيتحصل عليها ويخرج فى الصباح أثناء الزحام دون أن يراه أحد.

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وأوضح أنه فى منتصف الليل اكتشف فرد الأمن الموجود بالبنك وجوده داخل البنك، فقام بالقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه



