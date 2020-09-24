قبرص تعلن التزامها بحكم المحكمة الدولية بشأن النزاع مع تركيا

قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا تستولى على حقوق بلاده فى شرق المتوسط، متابعا: تركيا غزت سوريا وتدخلت فى ليبيا، وتركيا لا تدفع للقبارصة الأتراك أى عائدات من استغلال أراضيهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وأضاف رئيس قبرص، أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد، مستطردا انقسام بلادنا سببه تعنت تركيا، وملتزمون بحكم المحكمة الدولية بشأن النزاع مع تركيا، موضحا أنه يجب تطبيق القانون الدولى على تركيا.
وفى وقت سابق قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا اتخذت إجراءات أحادية في المتوسط، وأضاف: بسبب التعنت التركي تعاني قبرص من الانقسام، واستطرد: نرحب بالحوار مع تركيا دون أى شرط أو ضغوط.
وفى وقت سابق قال رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس: نحن بحاجة إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، وأضاف الرئيس القبرصى: ندعو إلى احترام القانون الدولي في التعامل بين الدول، متابعا: نعمل للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا.
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