الضحكة لم تفترق وجه دوا ليبا فى سهرتها مع أنور حديد بنيويورك .. شوف الصور

يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تعيش احلى أيام حياتها ، حيث ظهرت بمعنويات مرتفعة جدا خلال تناولها وجبة العشاء مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد واحدي اصدقائهما فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بأحدى المطاعم الشهيرة هناك .

فقد التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لدوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عاما ) و هى تتبادل أطراف الحديث مع من حولها و كانت ترسم على وجهها الضحكة طوال الوقت .



دوا ليبا

لفتت دوا ليبا الأنظار بظهورها بإطلالة " كاجوال " بسيطة و أنيقة ، اعتمدت على بلوزة باللون الأصفر " floral " وصل سعرها إلى 305 جنيه إسترلينى ، إضافة إلى بنطلون باللون الأسود ، واختارت دوا ليبا أن ترتدي حذاء رياضى باللونين الأبيض و الأسود .



دوا ليبا

وقد حرص الثنائى دوا ليبا وأنور حديد على ارتداء القناع الطبى بمجرد مغادرتهما للمطعم ، وذلك حرصا منهما على تجنب انتشار فيروس كورونا الذى هدد العالم خلال الفترة الماضية .

يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" ، حيث قالت : كان "أمرا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte"، وأكدت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل.

وأشارت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أن حلمها الكبير كان العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (1)

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خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (2)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (3)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (5)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (6)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (8)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (9)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (10)



خلال سهرة دوا ليبا و أنور حديد (13)



