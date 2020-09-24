ليفربول يصعق لينكولن والسيتي يتعادل مع بورنموث فى الشوط الأول بكأس الرابطة

تفوق فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، على مضيفه فريق لينكولن سيتي، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، برباعية نظيفة، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب "بنك سينسيل"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية، ويغيب النجم المصرى محمد صلاح، عن قائمة فريقه ليفربول، فى مواجهة مضيفه فريق لينكولن سيتي، حيث لم يتواجد النجم المصرى، فى التشكيل الاساسي لليفربول، أو قائمة البدلاء، وسجل رباعية فريق ليفربول، السويسرى شيردان شاكيرى، واليابانى تاكومي مينامينو، وكورتيس جونز هدفين فى الدقائق 9، 18، 32 و 36 من زمن اللقاء.
ويعتمد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق الريدز، على المدافع الهولندى فان دايك، فقط فى مباراة الليلة، من التشكيل الاساسي للريدز، بينما باقى اللاعبين من اللاعبين البدلاء والشباب.
وكان ليفربول، قد حقق فوزا ثمينا، على مضيفه فريق تشيلسي، الأحد الماضى، بثنائية النجم السنغالى ساديو ماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
وفى مباراة أخرى، تعادل مانشستر سيتي، مع ضيفه فريق بورنموث، الذى يلعب حاليا، بدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بنتيجة 1 – 1، مع نهاية الشوط الأول، تقدم اللاعب الشاب ليام ديلاب للسيتي، فى الدقيقة 18، وتعادل سام سوريدج للسيتي، فى الدقيقة 22.
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