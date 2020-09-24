قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى، إن المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق، التقى دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وناقش الثنائى التطورات بملف السلام فى الشرق الأوسط، والالتزام تجاه هونج كونج.
وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" من الرائع رؤية نائب الرئيس بالبيت الأبيض، لمناقشة أحدث التطورات في السلام في الشرق الأوسط، والتزامنا تجاه هونج كونج، والحاجة إلى منع سعي إيران لامتلاك سلاح نووي ودعم تطوير لقاح كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض: المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.