إكسترا نيوز تسلط الضوء على فشل دعوات الإخوان التحريضية.. الإعلامية رانيا هاشم: "الجماعة بتطلع في الروح".. وخبراء يوضحون أكاذيب ا...

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على فشل دعوات الإخوان التحريضية، وأكاذيب الجماعة لتبرير هذا الفشل، حيث أكدت الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدعوات الإخوانية التحريضية ضد مصر تشير إلى أن الجماعة انتهت وأصبح عناصرها يطلعون في الروح قائلة: "الإخوان خلاص بيطلعوا في الروح وينتهون".

وأضافت الإعلامية رانيا هاشم، خلال البرنامج، أن الشعب المصرى هو الذى يفضح قيادات وعناصر الإخوان من خلال هاشتاجات تكشف جرائم وإرهاب الجماعة، حيث بدأ الشعب المصرى يدشن هشتاجات مثل "هنفضح الإخوان" و"السيسى يهزم التنظيم الدولى" لكشف فضائح الجماعة.

وأوضحت الإعلامية رانيا هاشم، أن جماعة الإخوان تتخبط بشكل كبير للغاية، وهناك آلاف التغريدات على تويتر التي تفضح الجماعة، بعد أن شارك المصريين في كشف جرائم التنظيم، لافتة إلى أن الجماعة ليس لديها أي قدرة على حشد أي شخص ودعواتها التحريضية فاشلة.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى أحمد عاطف، أن جماعة الإخوان تعيش حالة كبيرة من اليأس بسبب فشل الدعوات التحريضية للجماعة منذ سقوط حكم التنظيم منذ 7 سنوات، عندما أسقط الشعب المصرى حكم التنظيم الإرهابى في ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن جماعة الإخوان لجأت إلى فبركة فيديوهات وصور عن مظاهرات مزعومة في محاولة للتغطية على فشل دعواتها التحريضية، وفضح الشعب المصرى لها.

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ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الجماعة تروج أكاذيب عبر قنواتها التحريضية في الخارج، حول غلق مؤسسات وشوارع لتحاول ترويج مزاعم أن دعواتها تنجح، رغم أنه لا يوجد أي غلق لأى شارع، وهو ما يشير إلى أن التنظيم يعيش حالة ضخمة من الارتباك مع استمرار الفشل الذى يلاحقه.

بدوره، أكد الكاتب الصحفى جمال رائف أن الشعب المصرى أصبح على واعى كامل بتلك الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المصريين يرون الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وقال جمال رائف، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشعب المصرى يرى الطرق الجديدة التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، بجانب المشروعات العملاقة التي تم تدشينها أيضا خلال الفترة الراهنة، والتطور الاقتصادى الذى تشهده مصر.

ولفت الكاتب الصحفى إلى أن جماعة الإخوان لم يعد لديها سوى أن تروج للأكاذيب لمحاولة التحريض ضد مصر، إلا أن مخطط الأكاذيب والشائعات الإخوانية باء بالفشل نتيجة وعى المصريين بهذا المخطط الخبيث، مستطردا: لن يسمح الشعب المصرى للإخوان بترويج أكاذيبهم.

