ترامب وميلانيا يودعان القاضية روث جينسبرج.. فيديو

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بزيارة نعش قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرج في واشنطن التي توفيت الأسبوع الماضي عن 87 عاما.

وجاءت زيارة ترامب في الوقت الذي يستعد فيه لترشيح قاضيه الثالث للمحكمة العليا في أقل من أربع سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيحدد اختياره يوم السبت، بعد يوم من وجود جينسبيرج في الولاية في مبنى الكابيتول ودفنها في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

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وقف دونالد ترامب، الذي كان يرتدي قناع وجه أسود ويرافقه ميلانيا ترامب، بالقرب من النعش في مبنى المحكمة العليا لالقاء النظرة الأخيرة على القاضية وتوديعها.

وبينما توقف الرئيس والسيدة الأولى عند نعش جينسبيرج، صرخ الحشد: "صوتوا له!"

وكان من بين الذي زاروا نعش جينسبرج أمس الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي عين جينسبيرج في المحكمة عام 1993، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

في وقت سابق من يوم الخميس، أظهر استطلاع جديد لمؤسسة غالوب أن معظم الأمريكيين يعتقدون هذا الشهر أن التركيبة الأيديولوجية للمحكمة العليا كانت "صحيحة". ومع ذلك ، فقد تم إجراء الاستطلاع قبل وفاة جينسبيرج ، مما أدى إلى وجود شاغر يُتوقع الآن أن يتم ملؤه بواسطة عدالة محافظة أخرى.

