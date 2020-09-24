صحف اليونان تبرز خطاب السيسى بالأمم المتحدة ودعوته لاحترام القانون الدولى

أبرزت الصحف اليونانية، اليوم الخميس، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس أعطى الأولوية لتطبيق قواعد ومبادئ حازمة ومتسقة من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لذلك يجب أن يكون لدى الدول الإرادة السياسية لتنفيذ القرارات والامتثال لها وتنفيذ مهام الأمم المتحدة بطريقتين، إحداها من خلال المراقبة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة الدول على الامتثال لالتزاماتها وتطوير قدراتها، مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والثانى هو محاسبة الدول التى تنتهك عمدا القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، وخاصة قرارات مجلس الأمن.

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السيسى فى الصحف اليونانية

ونشرت صحيفة ستوكوس اليونانية، تأكيد الرئيس السيسى، أنه فى هذا السياق لم يعد مقبولاً عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل فعال فى مجال مكافحة الإرهاب، لأنها توفر الإطار القانوني اللازم للتعامل مع هذا الوباء الفتاك، موضحًا أن بعض الدول غير ملتزمة بشكل كامل، معتقدة أنه لأسباب سياسية لن يتم محاسبتها.

وأبرزت الصحيفة حديث الرئيس عن قوة مصر ودورها فى دعم ليبيا، موضحًا أن "مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين في تخليص بلادهم من التنظيمات والمليشيات الإرهابية، ووضع حد للتدخل السافر لبعض الأطراف الإقليمية التى تجلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا لتحقيق تطلعات معروفة".