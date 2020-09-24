كارتيرون يقود التعاون لثمن نهائى دورى أبطال آسيا على حساب الدحيل.. فيديو

حسم فريق التعاون السعودى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق، تأهله إلى دور الـ 16 من النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا، بعد الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بأربع دقائق فقط عن طريق اللاعب الأسترالى ميشيل دوك.
وكان التعاون قد لقى خسارتين فى الجولتين الماضييتين أمام بيرسبوليس 1-1 والشارقة 6-0.
وفى نفس المجموعة، حقق بيرسبوليس الإيرانى فوزا كبيرا على الشارقة الإماراتى بأربعة أهداف دون رد.
بتلك النتائج يحتل فريق بيرسبوليس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما احتل التعاون الوصافة برصيد 9 نقاط، فيما جاء الدحيل القطرى ثالثا برصيد 9 نقاط بفارق النتائج المباشرة عن التعاون، فيما يحتل الشارقة المركز الرابع والأخير برصيد 7 نقاط.
بذلك سلتقى بيرسبوليس مع السد القطرى، والتعاون مع مواطنه النصر فى دور الـ 16 من المسابقة.
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