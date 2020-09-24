العثور على بطاقات تصويت غير محسوبة لصالح ترامب.. والعدل تحقق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن العثور على عدد من أوراق الاقتراع التي أدلى بها أفراد من الجيش لصالح الرئيس ‏دونالد ترامب، ضمن التصويت المبكر عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.‏

الأصوات غير المحسوبة، كشفت تفاصيلها شبكة سي بي اس الأمريكية، الخميس، وسط شكوك من نزاهة التصويت عبر البريد الذي يرفضه ترامب، ويتمسك به الحزب الديمقراطي بزعم حماية الناخبين من الانخراط في تجمعات كبري في ظل كورونا.

وطلبت المدعية العامة لمقاطعة لوزيرن ، ستيفاني سالافانتيس، من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ‏فتح تحقيق في بطاقات الاقتراع الملغاة يوم الإثنين بعد ورود تقارير عن "مشكلات محتملة مع عدد من ‏بطاقات الاقتراع عبر البريد في مجلس انتخابات مقاطعة لوزيرن.‏

وقالت وزارة العدل "في هذه المرحلة يمكننا أن نؤكد أنه تم إلغاء عدد من بطاقات الاقتراع العسكرية"، ‏وأوضحت الوزارة انه تم استعادة تسع أوراق اقتراع في هذا الوقت، وقالت السلطات الفيدرالية إن جميع ‏الأصوات التسعة كانت لصالح ترامب الذي فاز في مقاطعة لوزيرن بنحو 20 نقطة مئوية في عام 2016.‏

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من جانبها ألقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني كلمة أمام الاقتراع العسكري خلال مؤتمر ‏صحفي يوم الخميس، وقالت "هناك رئيس يريد التخلص من التصويت الجماعي بالبريد". واضاف "قال ‏بوضوح ان ذلك يمكن ان يسير في كلتا الحالتين وقد يضر بفرص اي من المرشحين لانه نظام عرضة للتزوير."‏

وفي نفس السياق شكك ترامب علناً في نزاهة أنظمة التصويت عبر البريد ، زاعمًا أنها تفضل الديمقراطيين ‏وتؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق. قال مسؤولو الانتخابات والخبراء إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم ‏ترامب.‏

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ان أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة وقابلة للتزوير والتلاعب



