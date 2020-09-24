الأهالى يلقنون لصا علقة ساخنة بعد سرقته "أنبوبة" بالمحلة

تمكن أهالي قرية شبرا ملكان التابعة لمركز المحلة بمحافظه الغربية، من القبض على لص بعد قيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل منزل بالقرية، ولقنه الاهالي علقة ساخنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة، بوصول "ابراهيم.ع" عاطل مقيم بدائرة قسم ثالث المحلة، لمستشفى المحلة العام مصاباً بإصابات متفرقة.
انتقل المقدم محمد حوام نائب مأمور المركز، لفحص البلاغ وتبين ان المذكور، تهجم على ربة منزل أثناء تواجدها بالمنزل وسرقة اسطوانة البوتاجاز، واستغاثت بالجيران، وتمكنوا من ضبطه وتلقينه علقة ساخنة واحداث ما به من إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت حراسة الشرطة، واخطار النيابة العامة.
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