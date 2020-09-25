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رئيس الوزراء :إعلان الاشتراطات التخطيطية للبناء قبل 24 نوفمبر المقبل

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 نوفمبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر  ، موضحا أن أن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون هناك بناء رأسى لمنع استنزاف الاراضى الزراعية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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