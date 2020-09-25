سواريز باكيا فى مؤتمر الوداع: لم أحلم ببرشلونة إلا فى البلاى ستيشن.. فيديو

غمرت الدموع عيون النجم الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى الذى ودع فيه جمهور الفريق الكتالونى، قبل الانتقال لأتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد 6 سنوات قضاها المهاجم الخطير على ملعب "كامب نو"

بدأ النجم لويس سواريز المؤتمر الصحفى قائلا، "لا أعرف ماذا أقول" ثم غمرت الدموع عينيه ودخل فى نوبة من البكاء.

وأضاف المهاجم الأوروجويانى، "سوف أفتقد أصدقائى الذين جعلوني سعيدًا دائمًا، لعبت مع أعظم اللاعبين فى التاريخ هُنا".

وتابع سواريز،"أريد شُكركم بالطريقة التي عاملتوني فيها، لأن هذا ليس أمراً سهلاً القدوم هُنا وتحقيق حُلمك فى برشلونة، لم أكن أتخيل هذا عندما تكون في برشلونة يجب أن تلعب بكامل مستواك ودائمًا حاولت ان اقدم كل ما لدي في الفريق".

وأضاف المهاجم الأوروجويانى، "قبل أن اَتي إلى هُنا لم أحلم بـ برشلونة الا في البلايستيشن، لدى العديد من الذكريات هُنا، نعم عانينا في بعض الأمور لكن الفوز بأول دوري والأبطال كان امر رائع".

وقال سواريز "النادي وثق بي عندما تخلى عني الجميع ، وقعو معي وهم يعلمون أنني لن ألعب لمدة طويلة بسبب الإيقاف".

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وتابع سواريز قالا "لقد عشت لحظات كثيرة هُنا ستبقى في الذاكرة منها السيئة ومنها الجيدة مثل الكأس الاولى والهدف الأول ودوري الأبطال، يجب أن أكون فخوراً بسنوات 6 التي قضيتها في النادي والآن استوعبت ان حان وقت الرحيل وكل ما يمكنني فعله هو أن أكون ممتنًا لبرشلونة على كل اللحظات التي عشتها".

وأشار سواريز إلى أنه اختار الانتقال لأتلتيكو مدريد بعد أن اقنعه المدرب الأرجنتينى بالانضمام لصفوفهم.

وتابع سواريز قائلا "ألوم نفسي لأني لعبت مُصاباً في كثير من المُباريات"

وأكد أنه كان دائما ينقد نفسه ويلومها في حالة إقصاء الفريق الكتالونى من دوري الابطال.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من عروض الانتقال خلال الأسابيع الماضية ،ولكنه اختار الانتقال لأتلتيكو مدريد لكونه فريق منافس لبرشلونة وريال مدريد أيضا.

وأختتم حديثه بتمنى التوفيق لزملائه في برشلونة، وأنه بالتأكيد حزين لوداع أصدقائه وأنه سيلعب أمامهم في المستقبل.

