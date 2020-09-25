مستشار الرئيس للصحة:وفيات كورونا ستختفى قريبا ومصر تعاملت مع الأزمة بشكل مسبق

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم كله تغير على كل المستويات بسبب فيروس كورونا، ومصر أفضل من الكثير من البلاد حول العالم، وهذا لم يأتي من فراغ، حيث تم التصدى لأزمة كورونا بسبب التعامل الجيد من الدولة والمواطن مع الجائحة، مشيرا إلى أن الجميع مر بلحظات حرجة ومقلقة للغاية، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة والوفيات الناجمة عن كورونا.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أعتى الدول على مستوى العالم عانت بشدة من ذلك المرض، ومصر تعاملت مع الأزمة بشكل مسبق، حيث تم التعامل بحرفية وبإمكانيات متاحة وبنية تحتية جاهزة، حتى وإن كانت غير جاهزة في بعض الأماكن وتم تدعيمها، بالإضافة إلى الكوادر البشرية العظيمة التي تعاملت بمنتهى الاحتراف مع تلك الأزمة، والآن نحن في حالة أفضل من حيث عدد الحالات، وهناك قلة في عدد الحالات، وأعتقد ستختفى قريبا حالات الوفاة الناتجة عن كورونا".

وقال: "فيروس كورونا معروف، لكن السلالة الموجودة الآن وهي كوفيد 19، هي سلالة جديدة للفيروس، وقد تختفي تلك السلالة، وقد تستمر وتسبب التهابات رئوية فيروسية كغيرها من الفيروسات المسببة في ذلك، والفيروسات الموجودة قد تتحول وتتغير ولكنها تبقى موجودة بكامل خصائصها".

