أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز فى أحدث صورة لهما معًا

ظهر الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر إنستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة حيث اعتاد الثنائي علي التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.



احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى قال الفنان أحمد العوضى لـ"اليوم السابع"، إن بطل العالم في الملاكمة في الوزن المتوسط طلب تحديه تحت سفح الأهرامات مطلع عام 2021، مشيراً إلى أنه يفكر في الأمر حاليًا خاصة أن هناك ترتيبات يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة، من تصاريح وخلافه، وجاء ذلك رغبة من الشركة التى ترعى تلك الملاكم، موضحًا أنه سيعلن عن كافة التفاصيل عندما ينتهى من كل الترتيبات.

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وأوضح العوضى، أن الملاكم الأمريكى، طلب مقابلته وتحديه في الملاكمة بناء على الفيديوهات والمقاطع والصور التي شاهدتها الشركة له، لافتًا إلى أن هناك إحصائية رصدت أنه من أعلى 10 ملاكمين في الشرق الأوسط، حسب ما تبحث عنه الشركة في الدول العربية.

يشار إلى أن أحمد العوضى شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، ماجد المصرى، أحمد وفيٌ، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار.



