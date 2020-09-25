الإسماعيلى يغلق صفحة بيراميدز ويبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الخميس على ستاد الاسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث ستخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة بيراميدز تدريبات إستشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

فى شأن آخر، قال الاعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولو النادى الأهلى قرروا تجميد المفاوضات مع النادى الاسماعيلى بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا خلال تقديم برنامجه، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.

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