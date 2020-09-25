ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا 2153

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.

وفى وقت سابق، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع بواقع 2143 ليصل إلى 278070 إجمالا، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 19 حالة إلى 9428.

