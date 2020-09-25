المعمل الكيماوى يحدد مصير 3 عاطلين سقطوا بـ 2 كيلو حشيش فى باب الشعرية

يعمل رجال المعمل الكيماوي فى القاهرة على فحص 2 كيلو حشيش تم ضبطها بحوزة 3 عاطلين فى باب الشعرية، لكتابة تقرير وافٍ عنها يتضمن نوعيتها وكميتها، والجدول المدرجة فيه، لتسليمه لجهات التحقيق؛ واستكمال التحقيقات فى القضية.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم واستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا بضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام - سلاح أبيض - مبلغ مالى - 4 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.

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