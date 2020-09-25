تأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

يرصد اليوم السابع لقراءه كل يريد معرفته عن طرق مراجعة فاتورة الكهرباء والتأكد من صحتها قبل سداد الفاتورة من خلال خطوات بسيطة، يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك قبل سدادها، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

1-مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقا للاسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- اذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- ممكن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

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4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من صفر الى 651 كليو وات ( 140 قرشا)

7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)