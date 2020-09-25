التعليم العالى: نتائج القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيًا والتظلم غير متاح

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على عدم وجود إمكانية تقديم تظلمات على نتائج القبول باختبارات الجامعات الأهلية الجديدة، وذلك عقب إعلان النتائج للطلاب، وقال المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جميع أعمال الاختبارات الخاصة بالقبول فى الجامعات الأهلية تمت بشكل مشرف وتمت إلكترونية، وبالتالى فإن النتائج أفرزت من يستحق الالتحاق بالجامعات الأهلية .

وأضاف المصدر، أنه لا تدخل للعنصر البشرى فى أعمال اختبارات القبول بالجامعات الأهلية وتمت الاختبارات بشكل إلكترونى مرتب تمكن الطالب من الدخول للاختبارات ومعرفة نتيجته بصورة مباشرة وهو ما ينعكس على عدم إمكانية عقد تظلمات واختبارات مرة أخرى لغير المقبولين بالجامعات الأهلية .

Advertisements