متحدث الحكومة: مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن ومد الفترة نتيجة الإقبال الشديد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال شهر سبتمبر تم تقدم عدد كبير من الراغبين في تصالح مخالفات البناء ولتخفيف هذا الزحام الموجود على مقرات التصالح وجدت الحكومة أنه لابد من مد فترة التصالح مدة شهر آخر، مشيرا إلى أنه تم تقديم مليون و400 الف طلب تصالح حتى الآن بمخالفات البناء.
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، قائلا إن الحكومة وضعت تيسيرات كثيرة للمواطنين لتقديم طلبات تصالح البناء، مؤكدا أن آى شكوى تتعلق بإجراءات التصالح في مخالفات البناء يتم تقديمها لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم تنفيذها ضد العقارات التي لم تتقدم للتصالح من بينها قطع المرافق .
وواصل سعد قائلا سيتم النظر في الحالات التي لايجيز القانون الحالي التجاوز فيها، مشيرا إلى أن كل عقار سيحمل رقم قومى وهذا الامر سيساعد في التعامل مع المصالح والخدمات الحكومية ومن خلال هذا الرقم سيتم توفير قاعدة بيانات لهذا المبنى ولكل وحدة سكنية، مؤكدا على أن رئيس الوزراء اجتمع بقيادات 12 مجلس تصديرى للاتفاق على آلية لرد المتأخرات.
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