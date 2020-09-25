الارشيف / أهم الاخبار

كندة علوش تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل بعد صورها الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

نفت النجمة كندة علوش خضوعها لعملية تجميل عقب العديد من التعليقات التي لاحظت تغييرا بملامحها بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، على الرغم من تعليقها في البداية أن الصور معدلة باستخدام عدد من فلاتر تطبيق "سناب شات"، وردت كندة علي أحد متابعيها الذي كتب :"دخلنا في سكة التجميل ما كنا حلوين من غير عمليات"، قائلة :" مافيش تجميل .. فلتر فلتر فلتر".

كندة غلوش
كندة غلوش

ومن ناحية أخرى كشفت النجمة كندة علوش، عن شخصيتها فى حكاية "ضى القمر" صمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضها مساء السبت القادم 26 سبتمبر على شبكة قنوات Dmc وإنتاج سينرجى وأروما، مشيرة إلى أنها ستؤدى شخصية "الشيف عليا".

kindaalloush_120220183_756509268534122_1784633078901963532_n (1)

ونشرت كندة، برومو حكاية المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "انتظرونا.. ضى القمر.. الشيف عليا، تأليف يسرى الفخرانى وعبير سليمان، إخراج أحمد حسن، إنتاج سنيرجي أروما".

كندة علوش
كندة علوش

 

Advertisements

حكاية "ضى القمر"، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول 3 حكايات على قناة ‪dmc  وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندة علوش تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل بعد صورها الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا