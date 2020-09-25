غادة عبد الرازق تشارك بتحدى الطفولة بصورة نادرة لها بالمدرسة

استعادت الفنانة غادة عبد الرازق ذكريات طفولتها مشاركة بتحدي الطفولة المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها مرتدية الزي المدرسى، عبر حسابها بموقع"انستجرام"، ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهورها، وحرص عدد من نجوم الفن علي التعليق علي الصورة، منهم النجمة زينة و سوسن بدر، كما شاركت غادة جمهورها عبر خاصية ستوري بصورة لأبنتها روتانا في طفولتها مقارنة بصورتها الحالية.



غادة عبد الرازق



روتانا

من ناحية أخرى، قال المخرج محمد سلامة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتعاقد على مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، مشيراً أن الأخبار المتداولة على تعاقده ليس لها أى أساس من الصحة، لافتاً إلى أن تلك الأخبار تجعله يشعر باستياء شديد، خاصة أن الموسم لم يحتمل تلك الشائعات التى يروجها البعض، موضحاً أنه فى حالة تعاقده على اى عمل سيعلن مباشرة لوسائل الإعلام.



غادة عبد الرازق

وفي وقت سابق نشرت غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لها برفقة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها ونجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة سوسن بدر والنجمة وفاء عامر ورانيا يوسف التي علقت قائلة: "ربنا يسعدكم"، فيما اكتفت سوسن بدر ووفاء عامر بإيموجي القلوب والقبلات. بينما علقت نسرين أمين قائلة: "مبروك".

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق اعتادت على نشر صورها برفقة زوجها وأسرتها خلال الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

