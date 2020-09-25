تحويلات مرورية لحركة السيارات على طريق الأوتوستراد لإنشاء كوبرى جديد بالتونسى

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب وجود غلق كلى لمحور الأوتوستراد ، لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبرى الجديد لمدة يومان، فى التونسى وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) بالإتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وذلك يومى الجمعة والسبت الموافقين 26،25/9/2020م، على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ12 صباحاً و حتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

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وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن التحويلات المرورية شملت القادم من مناطق منشآت ناصر تحويل حركة المرور تجاه مخرج كوبرى الأباجية تجاه محور صلاح سالم والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة ، أما القادم من مناطق المعادى تحويل حركة المرور بالمآوى الدورانى أمام المجزر الآلى تجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.