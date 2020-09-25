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بهاء الدين محمد يتعاون مع أحمد صلاح حسنى فى مشروع أغانى بأفكار جريئة

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أعلن الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، عن تعاونه مع النجم أحمد صلاح حسنى، فى مشروع غنائى جديد، خلال الفترة القادمة، حيث نشر بهاء، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع حسنى، صحبها بتعليق: "ناويين على فن جديد.. انتظروا أغانى جريئة بأفكار مختلفة مع صاحبى المتعدد النجومية أحمد صلاح حسنى".

بهاء الدين وأحمد صلاح
بهاء الدين وأحمد صلاح

من ناحية أخرى، بدأ المخرج أحمد سمير فرج، عقد جلسات عمل مع المؤلف محمد عبد المعطى والفنان أحمد صلاح حسنى للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بمسلسلهم الجديد، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة واختيار اسمه، وذلك بعد انتهاء "عبد المعطى" من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، حيث تم وضع نهاية شهر أكتوبر المقبل موعداً مبدئياً لبدء تصوير أول المشاهد.

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ويعمل أحمد سمير فرج وصناع المسلسل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث تم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانة إيمان العاصى لتقديم دور البطولة النسائية، بينما يجرى اختيار باقى الأبطال حيث تم ترشيح أكثر من اسم وفى انتظار الموافقة النهائية لإبرام العقود معهم خلال الأسبوعين المقبلين قبل انطلاق التصوير.

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ويكرر أحمد صلاح، تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين واسلام جمال فاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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