انقطاع المياه عن العباسية و17 منطقة بالقاهرة بسبب توقف كهرباء محطة مسطرد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 18 منطقة وهم (العباسية – منشية الصدر– حدائق القبة – حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكري – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسي – الشيراتون – المطرية - عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش - السويسري )، نظراً لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه مسطرد. وأعربت الشركة، في بيان صحفي، عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



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