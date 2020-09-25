8 مليون سائح سعودى زاروا أبوظبى ودبى خلال 5 سنوات

أعلنت دائرتى الثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة في دبي ، أن الوجهات السياحية الإماراتية على مدى السنوات الماضية مثلت واحدة من أهم الخيارات للعائلات السعودية لا سيما خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطل الدراسية، حيث بلغ عدد الزوار السعوديين، الذين زاروا دبي وأبوظبي في غضون السنوات الخمس الماضية نحو 8.6 ملايين نزيل فندقي موزعين بواقع 7.84 ملايين نزيل في دبي و764.38 ألف نزيل فندقي في أبوظبي.

ووصل عدد الرحلات الأسبوعية بين الإمارات والسعودية قبل جائحة «كورونا» إلى أكثر من 600 رحلة بين المطارات في البلدين، وكانت تصل نسب إشغال الرحلات في كثير من مواسم الأعياد إلى أكثر من 90%.

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وتسعى دبي إلى توسيع حصتها في السوق السعودي مستفيدة من قوة شبكة المواصلات الجوية والبرية التي تربط بين البلدين بهدف تحقيق استراتيجيتها السياحية، التي تهدف إلى استقطاب 23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025، واستحوذ السوق السعودي على أكثر من 50% من مجمل عدد الزوار الخليجيين، الذين زاروا دبي خلال الـ 5 سنوات الماضية.

واستقبلت فنادق أبوظبي نحو 43.013 ألف نزيل فندقي سعودي في الربع الأول من 2020 بزيادة 17% مقارنة بنحو 36.78 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد ليالي الإقامة للنزلاء السعوديين في فنادق الدولة لنحو 99.6 ألف ليلة في الربع الأول بنمو قدره 16%. وتزايدت أعداد النزلاء السعوديين في فنادق الدولة خلال الأعوام الماضية لترتفع بنسبة 20% في غضون 5 سنوات من 135 ألف نزيل في 2015 وصولاً إلى 163 ألف نزيل في 2019.