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القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن قرب مقر شارلي إيبدو بباريس

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كشفت الشرطة الفرنسية، تفاصيل عملية الهجوم التي حدثت بالقرب من مقر صحيفة شارلى إيبدو، موضحة أن عملية الطعن وقعت أمام مقر صحيفة شارلي أبدو سابقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحة أن دوافع المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في باريس ما تزال غير معروفة، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في باريس.

 

وتبحث الشرطة الفرنسية عن شخصين يشتبه بارتكابهما عملية الطعن في باريس، فيما تم فرض طوق أمني حول المقر السابق لصحيفة شارلي إبدو بعد عملية الطعن، وأوضحت الشركة الفرنسية، أن اثنين من المصابين في عملية الطعن بباريس في حالة خطيرة.

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وقال جان كاستيكس رئيس الحكومة الفرنسية، إن الهجوم في الدائرة 11 بباريس أوقع 4 مصابين، موضحا أن هجوم بالسكين في الدائرة 11 بباريس قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إبدو.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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