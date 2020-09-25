ميسى فى رسالة مؤثرة لسواريز بعد مغادرة برشلونة: من الغريب رؤيتك بقميص فريق آخر

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى على وداع صديقه لويس سواريز بعد رحيله عن فريق برشلونة الإسباني إلى أتليتكو مدريد، ووجه ميسى رسالة مؤثرة له عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلا، "لقد بدأت بالفعل استيعاب الفكرة واليوم دخلت غرفة خلع الملابس ولم أجدك.. ما مدى صعوبة عدم الاستمرار فى مشاركة يومى معك، سواء فى الملعب أو فى الخارج.. سوف أفتقدك كثيرا لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء ..غداء، عشاء.. أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".



ميسى

وأضاف ميسي، "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص فريق آخر والمزيد فى مواجهتك.. أحد أهم اللاعبين فى تاريخ النادى، وحقق أشياء مهمة سواء كمجموعة أو بشكل فردى.. لكن الحقيقة هى أنه فى هذه المرحلة لا شيء يفاجئنى.. أتمنى لك كل التوفيق فى هذا التحدى الجديد.. أحبك كثيرا أراك قريبا يا صديقى".



ميسى وسواريز (1)

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ميسى وسواريز (2)

وكان التقط الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى عدداً من الصور التذكارية داخل ملعب "كامب نو" برفقة ألقابه، بعد رحيله رسمياً إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الحالى، وأعلن برشلونة الإسبانى، فى بيان رسمى، انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو يحصل عليها الفريق الكتالونى متغيرات.



ميسى وسواريز (3)



ميسى وسواريز (4)

سواريز انضم إلى برشلونة فى 2014 مقابل 82 مليون يورو، سجل مع البارسا 198 هدفا، وتوج بـ13 لقبًا، أبرزها دورى أبطال أوروبا والدورى الإسبانى وكأس العالم للأندية.



ميسى وسواريز (5)



