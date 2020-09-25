البيان: النصر الإماراتى يقترب من ضم اللاعب الإسرائيلى ضياء سبع

كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن نادى النصر، الذى ينافس في دوري الخليج العربي، اقترب من ضم لاعب الوسط الإسرائيلي ضياء سبع، المحترف بفريق جوانزو الصينى، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلى فى الدوري الإماراتي بعد اتفاقية السلام بين البلدين وقالت الصحيفة أن المفاوضات بين النادي وضياء بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وقالت الصحيفة أنه من المنتظر أن يصل اللاعب البالغ 27 عاما والمنحدر من أصول عربية إلى دبى خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

وتحدثت البيان عن مسيرة اللاعب الذي يدافع عن ألوان المنتخب الإسرائيلي منذ 2018، وبدأ مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله الى فريق مكابي تل أبيب من الدرجة العليا في الدوري الاسرائيلي في موسم 2011-2012 ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم اخر ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفائدة مكابي بيتح تكفا لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادي مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى نادي هبوعيل بئر السبع مقابل 2.5 مليون يورو فى أكبر صفقة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الاسرائيلي قبل أن يتلقى عرضا مغريا من نادي جوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح ضياء سبع من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

وكان النصر ضم إلى صفوفه 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد، هم المهاجم سيباستيان تيجالي القادم من الوحدة ومهاجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز لاعب الشارقة السابق ومدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، والبرازيلي كايكي جيسوس (19 عاما) في فئة المقيمين.



صحيفة البيان



