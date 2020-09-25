الإحصاء تعلن إنفاق مصر ما يقرب من تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إنفاق الدولة المصرية على التعليم سجلت ما يقرب من تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 896,1 مليار جنيه، حيث سجلت 47,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 51,8 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 10 %، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 64 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 23,7 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 80,9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 26,3 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشارت الإحصاء إلى ارتفعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 94,4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 16,7 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 99,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5,2 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 104 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4,7 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 107,1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 115,7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 132 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 % عن العام السابق عليه.

واستحوذ التعليم قبل الجامعي على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي على التعليم خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغ 81,4 مليار جنيه مقابل 32,6 مليار جنيه على التعليم الجامعي.

وبلغ متوسط إنفاق مصر على التعليم في الدقيقة 254,6 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، منها 157 ألف جنيه على التعليم قبل الجامعي، و 62,9 ألف جنيه على التعليم الجامعي.

Advertisements

وسجل متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم في الساعة 15,3 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، منها 9,4 مليون جنيه على التعليم قبل الجامعي، و3,8 مليون جنيه على التعليم الجامعي.

وبلغ متوسط إنفاق مصر على التعليم في اليوم 366,7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، منها 226,1 مليون جنيه على التعليم قبل الجامعي، و 90,6 مليون جنيه على التعليم الجامعي.

وفي الشهر سجل متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، منها 6,8 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي، و2,7 مليار جنيه على التعليم الجامعي.