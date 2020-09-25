مع اقتراب فصل الشتاء .. منظمة الصحة تنصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا

حذرت الدكتورة ان موين رئيس قسم التأهب للإنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية أنه مع دخول فصل الشتاء فان انتشار عدوى الانفلونزا فى هذا الفصل فى بلدان نصف الكرة الشمالى يمكن ان يسبب عبئا اضافيا على الفئات الضعيفة وعلى الأنظمة الصحية فى تلك البلدان والتى تبذل جهودا بالفعل منذ شهور فى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ان موين خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة ، إن فيروس الإنفلونزا يصيب حوالى مليار شخص حول العالم كل عام مع مابين 3 الى 5 ملايين شخص يصيبهم باعراض حادة مضيفة أن عدد الوفيات التى تسببها المضاعفات التنفسية ذات العلاقة بفيروس الانفلونزا تتراوح مابين 290 الف وفاة إلى 600 الف سنويا .

و نصحت بان يتم تطعيم عدة فئات تشمل الاطفال والنساء الحوامل والعمال الصحيين اضافة الى الاشخاص من اصحاب الظروف الصحية الخاصة بالتطعيم المضاد للانفلونزا مضيفة أن افضل السبل لتجنب عدوى هذا الفيروس تماثل الإجراءات الاحترازية التى نصحت بها المنظمة لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا والتى تشمل الحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى الاماكن المزدحمة او قليلة التهوية وكذلك غسل الايدى باستمرار.

واوضحت الدكتورة موين ان التطعيم المضاد للانفلونزا يستخدم منذ قرابة 50 عاما وقد ثبت انه آمن وليست له اية اعراض جانبية خطيرة لافتة إلى أن بعض المناطق او البلدان قد تواجه نقصا فى الكميات المتوفرة لديها من هذا التطعيم خاصة مع توقع ازدياد الحاجة اليه فى هذا الموسم الشتوى القريب.



