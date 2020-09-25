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حكومة الوفاق تحل كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء بعد اشتباكات بينهما في طرابلس

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حكومة الوفاق تحل كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء بعد اشتباكات بينهما. وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب اشتباكات مسلحة فى تاجوراء بطرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق وأنباء عن قتيل وجرحى.

 

وفى وقت سابق قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح إن لقاءه مع القائد العام للجيش الليبى خليفة حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسى وتوحيد مؤسسات ليبيا، موضحًا أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

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وأضاف رئيس البرلمان الليبى، خلال حواره مع قناة العربية: نحن وخليفة حفتر فى مسار واحد لحل الأزمة الليبية، متابعا: اتفقنا فى القاهرة على دعم القوات المسلحة الليبية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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