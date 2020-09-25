حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، أكثر من 139 مليون مشاهدة، بعد طرحها منذ على قناته الرسمية بموقع يوتيوب من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي توما.
كان الشاعر أيمن بهجت قمر قد صرح: "إن نجاح أغنية بالبنط العريض لم يكن مقصودا والقصة ليست بأنى شعرت بأنها لناس تحتاج للطبطبة ولكن ده ممكن يكون تحليل لما يحتاجه الناس في الوقت الحالي ولذلك حققت النجاح".
وأضاف أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc: "حسين الجسمى بعتلى اللحن وأنا أول مرة أتعامل معاه كملحن لأن طول عمرى بتعامل معاه كمطرب، وعجبنى أوى وقعدت أكتب عليه لأن اللحن بيساعد برده، وطلب منى جملة تعلق مع الناس وسبحان الله هي جت كدة".
وتابع: "في كيمياء جميلة بينى وبين حسين الجسمى، وهو من الناس اللى بتريحنى جدا في الشغل، وهو من المطربين الكبار اللى صوته بصمة، وإنسان على قدر كبير من الأخلاق والاحترام، بجانب أن التوزيع كمان مع توما وده بيكمل سلسلة نجاحتنا احنا التلاتة سوا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "لقيت الطبطبة" لحسين الجسمى تتجاوز 139 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.