شاهد 3 صور لزوجة رينيه فايلر بعدما هزت عرش الأهلى بين يوم وليلة

لا حديث يعلو فى الشارع الأهلاوى سوى عن رحيل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الذى بات وشيكاً مع مطلع أكتوبر المقبل، بعد تمسك المدرب بالتواجد بجانب زوجته ونجله فى سويسرا لاسيما فى أزمة جائحة كورونا، وقدم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عدة عروض للمدرب السويسرى للاستمرار فى تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الأفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادى، إلا أنه رفض جميع العروض لتواجه القلعة الحمراء مصير غامضاً على صعيد الإدارة الفنية فى هذه المرحلة الحرجة قبل مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

*ظهور زوجة فايلر

وسبق لزوجة فايلر ونجله حضور مران الأهلى باستاد التتش فى بداية عمله بالقلعة الحمراء، كما حضرت حفل تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري رقم 41 فى أحد الفنادق، بجانب بعض الصور على حساب المدرب السويسرى بإنستجرام.

*أرقام فايلر مع الأهلى

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 42 مباراة فاز فى 32 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف .

*بداية غامضة ونهاية مبدعة

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسؤولى الأهلي صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الأهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

*إنجازات فايلر مع الأهلى

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.

*كورونا لغز فايلر مع الأهلى

شهد أداء الأهلى مع فايلر تباين شديد قبل فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي للموسم الخامس على التوالي والثانى والأربعين في تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة

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فلقد لعب الاهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز في 6 وتعادل مرة واحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، وحقق الفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدوري من تجميد كورونا لعب الاهلى 12 مباراة فاز في 8 وهزم مرة واحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 27 نقطة من أصل 36 ، وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ، وفاز على الاسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

*صفقات الأهلى فى عهد فايلر

ضم الأهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي العملاق آليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الاهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.



زوجة فايلر فى المران



زوجة فايلر فى حفل الدوري



فايلر مع أسرته الصغيرة



