محافظة الجيزة تؤجل قطع المياه عن مركز أبو النمرس وبولاق وأرض اللواء

أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه تم تأجيل موعد قطع المياه عن حى بولاق الدكرور وأرض اللواء و مركز ومدينة أو النمرس والقرى التابعه لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة) والتى كان مقرر لها اليوم الجمعة بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا وتنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه ابو النمرس.

وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم، أنه سوف يتم التنويه بموعد الانقطاع الآخر قبلها بوقت كافى.

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وكانت أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس وسيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسى قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها "طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بنى يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة" وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، حتي الساعة السادسة من صباح غدا السبت.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذى يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق حى بولاق الدكرور – أرض اللواء" لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.