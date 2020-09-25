أنهى مسئولو النادى الأهلى أمس، الخميس، ثانى الصفقات فى ميركاتو الصيف، حيث تعاقد النادى مع أحمد عبد القادر "حمدى" قادماً من نادى سبارتا براج التشيكى ليكون حمدى اللاعب الثانى فى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما نجح الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بهذه الصفقة وإلى التفاصيل:
س: كيف جاء تعاقد الأهلى مع أحمد عبد القادر "حمدى"؟
ج: الأهلى تعاقد معه بعد متابعة حيّة لمستوى اللاعب ومشاركاته مع نادى سبارتا براج التشيكى، وظهر اللاعب الصاعد بشكل جيد للغاية جعل مسئولى القلعة الحمراء يتعاقدون معه.
س: ما هى مدة عقد الأهلى مع حمدى؟
ج: مدة العقد خمسة مواسم.
س:هل كانت هناك عروض أخرى أمام أحمد عبد القادر قبل التوقيع للأهلى؟
ج: نعم فاللاعب كان لديه عرضان من نادى هايدوك سبيلت الكرواتي، وإيه إس ترينسن السلوفاكي، ومعهما عرض الأهلي، ورغم أن عرض الأهلى كان الثالث لكن اللاعب فضّل الانتقال للقلعة الحمراء.
س: ماذا عن علاقة اللاعب بالأهلى قبل العودة؟
ج: كان أحمد عبد القادر أحد خريجى قطاع الناشئين فى الأهلى وظهر بشكل جيد لمدة خمسة مواسم فى القطاع حصل خلالها على لقب أفضل لاعب وهداف الفرق المختلفة ليرحل من القطاع إلى التشيك ثم يعود للأهلى مؤخراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "حمدى" صفقة الأهلي الثانية فى الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.