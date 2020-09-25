7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، الزمالك ينتظر رد الجبلاية على تأجيل لقاء سموحة فى كأس مصر، و لجنة التخطيط ترفض تعيين التشكى بروكيتش مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي.

الزمالك ينتظر رد الجبلاية على تأجيل لقاء سموحة فى كأس مصر

ينتظر مسئولو الزمالك رد اتحاد الكرة على طلب النادى بتأجيل لقاء سموحة فى دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر له الخامس من أكتوبر المقبل باستاد الإسماعيلية، حتى يتمكن الفريق من التركيز فى الاستعداد لمباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر له 18 و24 أكتوبر المقبل.

لجنة التخطيط ترفض تعيين التشكى بروكيتش مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي

رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى فكرة الاستعانة بالتشيكى ميشال بروكيتش، مدير قطاع الناشئين فى النادى، بمنصب المدير الفنى المؤقت للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى سيرحل عن الفريق فى غضون اليومين المقبلين، ويأتى موقف لجنة التخطيط بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، بعدما ظهر اقتراح فى النادى يُطالب بالاعتماد على الخبير التشيكى الذى تعاقد معه الأهلى مؤخراً للإشراف على قطاع الناشئين كمدير فنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية، لكن اللجنة أكدت أن ميشال بروكيتش لا يصلح لهذه المهمة ولا يمكن التعاقد معه لفترة مؤقتة، ومن الأفضل تركه فى مهمته والعمل على تعيين جهاز وطنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى إذا إحتاج التعاقد مع مدرب أجنبى فترة للتفاوض.

الأهلي يستقر على مدرب عام مصرى بالجهاز الأجنبى الجديد

اتفق مسئولو النادى الأهلى على تعيين مدرب عام مصرى فى الجهاز الأجنبى الذى سيتولى المسئولية خلال الأيام القليلة المقبلة خلفاً للجهاز الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى سيرحل بنسبة كبيرة للغاية عقب مباراة طنطا غداً، السبت، فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى الممتاز التى توّج الأحمر بلقبها الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يعلن مسئولو القلعة الحمراء خلال اليومين المقبلين رحيل جهاز فايلر بسبب رفض إدارة الأهلى الشروط التى حددها المدرب السويسرى للبقاء فى النادى، وفى مقدمتها السفر لمدة خمسة أيام كل شهرين إلى سويسرا للاطمئنان على زوجته والحصول على 400 ألف دولار مكافأة الفوز بالدورى، فضلاً عن إجراء تغييرات فى جهازه المعاون.

اتحاد الكرة يرفض طلبات الأندية بفترة راحة أسبوع بسبب الدوري الجديد

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلبات بعض الأندية وخاصة التي تنافس علي الهبوط ، بإيقاف مباريات الدوري لمدة أسبوع من أجل التقاط الأنفاس وإراحة لاعبيهم بسبب ضغط المباريات المتتالي والذي تسبب في العديد من الإصابات لأكثر من لاعب، وجاء رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لتأجيل المباريات لمدة أسبوع هو ضيق الوقت ورغبة اللجنة في انهاء المسابقة قبل نهاية الشهر كما هو محدد إلي جانب انطلاق بطولة الدوري الجديد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل وانهاء هدفي شهر يونيو قبل او اوليمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل خاصة أن دوري الموسم المقبل ممتلئ بالأحداث مثل مباريات للمنتخب الأول إلي جانب بطولة العالم العسكرية في فبراير المقبل وأيضا مباريات دوري الأبطال و الكونفدرالية.

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الزمالك يعيد النظر في الراحلين بعد التعاقد مع باتشيكو

قرر مسئولو نادي الزمالك إعادة النظر في اللاعبين الراحلين عن الفريق في الصيف وفقا لتقرير الفرنسي باتريس كارتيرون للمدير الفني السابق للزمالك والذي اوصي بتسويق عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عواد ، واستقرت ادارة الكرة علي منح المهددين بالرحيل فرصة جديدة بعد التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الذي سيكون صاحب القرار الأول والأخير في قائمة الفريق الموسم المقبل.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم البلايلي بعد توقيع الكعبي للوداد

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم النجم يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، في ظل تعثر مفاوضات ضم المغربي ايوب الكعبي ،الذي وقع للوداد المغربي خلال الساعات الماضية، وتري لجنة التخطيط بالأهلي ان البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه الماديه ،في الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات الأهلي السعودي الذي يملك عقد اللاعب، ويشترط الأهلي السعودي الحصول علي 4 ملايين دولار لبيع البلايلي، الا ان ادارة الأهلي ترغب في تخفيض المبلغ لـ2 مليون دولار فقط.

بيراميدز يحصل على راحة سلبية بعد تحقيق الفوز أمام الإسماعيلى

قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادى بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الإسماعيلي وقبل الإعداد لمباراة الاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن يعود الفريق السماوى لاستئناف تدريباته غدا السبت على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لمواجهة زعيم الثغر والمحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع فى الجولة 30 من الدوري الممتاز.



