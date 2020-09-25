المقاول الهارب فتح الجيزة على الفيوم.. نشر نفس اللقطة والأشخاص وقال "مظاهرات"

في فضيحة تكشف حجم الفبركة والأكاذيب التي تروج لها قنوات الإخوان والمقاول الهارب محمد على، من أجل الزعم بوجود مظاهرات فى مصر، رغم أن الشوارع كانت خالية تماما من المتظاهرين، حاول المقاول الهارب أن ينشر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" فيديوهات لتظاهرات فى أماكن مختلفة، لكنه من الواضح أنه لم يدرس جغرافيا مصر جيدا، حيث أنه نشر فيديو على أنه تظاهرات فى أماكن مختلفة، حيث كتب على الفيديو الأول بأنه تم تصويره بقرية الصف بالجيزة، أما الفيديو الثانى يتضمن نفس المشهد أيضا وزعم أنه تم تصويره بدار السلام فى الفيوم.

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وتنتشر لجان إلكترونية إخوانية تخدم أجندة الهارب المقاول محمد على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للأكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة المصرية، من خلال البوستات واللايفات التي ينشرها المقاول الهارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبث أكاذيبه وشائعاته ضد الدولة ومؤسساتها، وتقع هذه اللجان الإلكترونية في أحد اللايفات التي يبثها الهارب محمد على من إسبانيا، ليكشف عن حقيقة هذه اللجان الإلكترونية الإخوانية.