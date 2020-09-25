وكالة الأنباء الفرنسية تفضح الإخوان بعد نشرهم فيديو لمظاهرة عمرها 7 سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية كذب وفبركة جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الدعوات التخريبية التى تقوم بها وعرض فيديوهات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، بل ويعود تاريخ تصويرها لـ7 سنوات، ويتم تركيب صوت على هذه الفيديوهات لتخدم أهدافهم الخبيثة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقرير جاء فيه، في ظلّ الدعوات للتظاهر في مصر التي أطلقها المقاول المعارض المقيم في الخارج محمد علي، والاحتجاجات على حملة إزالة المباني المخالفة، ظهر على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية مقطع فيديو قيل إنه صُوّر حديثاً في القاهرة وهو يُظهر محتجين يهتفون "ارحل يا سيسي".

وأشارت الوكالة الفرنسية، أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة عام 2013، أما صوت الهتافات فهو مركّب عليه.

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ويظهر فى الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون فى شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر هذا المقطع تحت عنوان "ارحل يا سيسي من تحت كوبرى الجيزة"، وشاركه عشرات آلاف المستخدمين من مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وبحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، بدأ انتشار هذا الفيديو فى الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بروز دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر.

